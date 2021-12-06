Новым канцлером Австрии стал Карл Нехаммер

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен сегодня привел к присяге нового канцлера республики Карла Нехаммера, сообщает издание Kronen Zeitung.

Бывший глава МВД Австрии Карл Нехаммер сменил на этом посту Александера Шалленберга, который после своей отставки вновь возглавил МИД страны. Уточняется, что новым главой МВД Австрии стал бывший второй председатель парламента Герхард Карнер.

Как сообщает ТАСС, перестановки в правительстве Австрии произошли в результате объявленного 2 декабря ухода Себастьяна Курца с поста лидера Австрийской народной партии и из политики в целом. До этого, в октябре 2021 года, он был вынужден покинуть пост канцлера из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием.-0-