Новым мэром Риги избран Дайнис Турлайс

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании большинством голосов избрали новым мэром Риги депутата самоуправления от партии "Честь служить Риге" Дайниса Турлайса, ранее занимавшего посты главы МВД и командующего Национальными вооруженными силами Латвии. Об этом сообщает ТАСС.
Бывший мэр столицы Нил Ушаков избран в Европарламент и официально подал в отставку с должности мэра Риги, которую занимал почти 10 лет.
На голосовании кандидатуру Турлайса поддержала правящая в Рижской думе коалиция, состоящая из представляющей интересы русскоязычных жителей Латвии социал-демократической партии "Согласие" и партии "Честь служить Риге". За утверждение Турлайса проголосовали 32 депутата самоуправления из 60. Оппозиционные депутаты не участвовали в голосовании.
Среди приоритетов своей работы новый мэр назвал борьбу с коррупцией, особенно после громких скандалов, которые в последнее время охватили Рижскую думу.-0-
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