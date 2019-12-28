Новым премьер-министром Алжира стал Абдельазиз Джеррад

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун 29 декабря назначил премьер-министром страны 65-летнего Абдельазиза Джеррада, которому поручено сформировать правительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное телевидение республики.

Джеррад родился в 1954 году в городе Хеншела. Учился на факультете политических наук в Алжире и в университете в Нантере во Франции. Новый премьер-министр Алжира - профессор международных отношений.

Он сменил на посту премьер-министра Сабри Букадума, который 19 декабря был назначен временным исполняющим обязанности главы правительства.

Джеррад занимал должность генерального секретаря канцелярии главы государства при президенте Ламине Зеруале (1994-1999), работал дипломатическим советником (1992-1994) председателя Высшего государственного совета Алжира Али Кафи.

Согласно законам Алжира, Джеррад должен сформировать кабинет министров и представить его состав на утверждение президенту.-0-