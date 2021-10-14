Новым премьер-министром Норвегии станет Йонас Гар Стере

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер победившей на парламентских выборах Рабочей партии (РП) Норвегии Йонас Гар Стере займет пост премьер-министра страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, сообщает ТАСС.

"Новое правительство Норвегии назначено, положение об этом вступает в силу с 12.00. Премьер-министр - Йонас Гар Стере", - сказано в сообщении.

О том, как будут распределены остальные министерские посты, будет известно в течение дня.

Левоцентристский блок во главе с оппозиционной Рабочей партией одержал победу на выборах в парламент 13 сентября, а РП получила возможность сформировать правительство Норвегии и определять политику страны в ближайшие четыре года. До этого королевством с 2013 года управлял правый блок, которым руководила консервативная партия "Хейре" во главе с Эрной Сульберг.-0-