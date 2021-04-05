Новым премьер-министром Вьетнама избран Фам Минь Чинь

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам избрало Фам Минь Чиня новым премьер-министром страны, сообщает издание Zing News.

Кандидатуру Фам Минь Чиня поддержали 96,25% депутатов. Как только были объявлены результаты выборов, новый премьер-министр принес присягу.

Фам Минь Чинь родился в 1958 году. Имеет большой опыт партийно-административной работы, был связан с органами госбезопасности Вьетнама. Работал в Министерстве общественной безопасности. Позже был избран в Политбюро, занимал руководящие должности в ЦК Компартии страны.

Ранее Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам приняло отставку премьер-министра Нгуен Суан Фука в связи с окончанием срока его полномочий. Отставка главы правительства стала частью начавшегося с конца марта процесса ротации высших руководящих кадров, включая президента страны, премьер-министра и главу Нацсобрания, в соответствии с решениями прошедшего в январе 13-го съезда правящей Компартии Вьетнама.-0-