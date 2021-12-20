Новым президентом Чили стал Габриэль Борич

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентом Чили стал Габриэль Борич. Новый лидер поблагодарил своего соперника Хосе Антонио Каста за участие в выборах и заявил о готовности рассмотреть его предложение о развитии страны, сообщает ТАСС. "Считаю важным поблагодарить всех кандидатов, которые участвовали в этих выборах. Ради будущего Чили мы все должны быть на стороне народа", - сказал Габриэль Борич в ходе своего первого выступления в качестве избранного президента. В воскресенье, 19 декабря, в Чили прошел второй тур выборов президента. По данным, которые опубликовала Избирательная служба республики по итогам подсчета почти 100% голосов, за Борича проголосовали 55,87% избирателей, за Каста - 44,13%. Борич должен будет вступить в должность главы государства 11 марта следующего года. Он станет самым молодым президентом в истории страны - на момент инаугурации ему будет 36 лет.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!