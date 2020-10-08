Новым президентом ЕБРР избрана Одиль Рено-Бассо

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Француженка Одиль Рено-Бассо избрана президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на четырехлетний срок. Такое решение было принято на заседании Совета управляющих банка, которое состоялось в штаб-квартире организации в Лондоне, говорится в опубликованном в Twitter сообщении ЕБРР.

На этом посту 55-летняя Одиль Рено-Бассо сменила британца Суму Чакрабарти, который был президентом ЕБРР два полных срока подряд с 2012 года.

В течение последних лет Одиль Рено-Бассо занимала должность генерального директора казначейства Министерства экономики и финансов Франции, а также являлась заместителем председателя Финансово-экономического комитета ЕС.-0-