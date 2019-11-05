Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лейборист Линдсей Хойл избран спикером Палаты общин британского парламента. Об этом сообщает ТАСС.

За 62-летнего Хойла, который занимал пост старшего заместителя спикера с 2010 года, в четвертом туре отдали голоса 325 депутатов. Кандидатуру его оппонента, также лейбориста Криса Брайанта поддержали 213 депутатов.

Новый спикер придет на смену Джону Беркоу, который занимал этот пост в течение 10 лет и по собственному желанию ушел в отставку 31 октября. Эту дату, в которую Великобритания должна была покинуть ЕС, он определил заранее и не стал менять, несмотря на то, что крайний срок Brexit был перенесен на 31 января 2020 года. Теперь кандидатура спикера должна быть утверждена Палатой лордов и королевой Елизаветой II, однако эти процедуры рассматриваются как формальность.

Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии. До этого в течение 14 лет или пяти сроков подряд (1980-1997 годы) он был членом муниципального совета Чорли, параллельно занимаясь текстильным бизнесом и типографским делом.

Среди его самых громких инициатив на посту депутата было предложение назвать новую детскую больницу именем леди Дианы или переименовать в честь нее аэропорту Хитроу. С такими идеями он выступил после того, как принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году. Ни одна из этих инициатив не была поддержана. В 2018 году он был возведен в рыцари за служение британскому обществу.-0-