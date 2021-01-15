Нурлан Нигматулин избран председателем Мажилиса Казахстана

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15 января, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Нурлан Нигматулин избран председателем Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана седьмого созыва.
Кандидатура Нурлана Нигматулина была предложена депутатами фракции правящей партии "Нур Отан".
"Счетная комиссия, посчитав все голоса, определила: было роздано 100 бюллетеней. При раскрытии ящиков выявлено 100 бюллетеней, недействительных нет, проголосовали "за" - 100. По результатам тайного голосования Нурлан Нигматулин избран председателем Мажилиса", - сказал депутат Мухтар Ерман на пленарном заседании нижней палаты.
10 января в Казахстане прошли выборы депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента), избираемых по партийным спискам. В них участвовали пять из шести зарегистрированных в стране партий: Народная партия Казахстана, правящая партия "Нур Отан", Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" ("Село"), Демократическая партия Казахстана "Ак жол" ("Светлый путь") и партия "Адал" ("Честность"). Согласно данным ЦИК, правящая партия "Нур Отан" одержала победу, получив 71,09% голосов.-0-