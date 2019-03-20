Нурсултан Назарбаев удостоен звания "Народный герой"

20 марта, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев первым своим указом удостоил Нурсултана Назарбаева звания "Народный герой" и знаком особого отличия "Золотая звезда".
Кроме того, после принесения присяги народу Казахстана на совместном заседании палат парламента Касым-Жомарт Токаев предложил воздвигнуть монумент в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Астане, а также рассмотреть возможность переименовать столицу Казахстана в Нурсултан и назвать все центральные улицы казахстанских городов именем Нурсултана Назарбаева.
"Нурсултан Назарбаев остается единственным и пожизненным Отцом народа. Всеми своими достижениями и успехами, и, прежде всего, своей священной независимостью Республика Казахстан обязана ее первому президенту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Нурсултан Назарбаев 19 марта во время обращения к народу страны по республиканским телеканалам заявил о сложении своих полномочий. 20 марта председатель Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в качестве временного исполняющего обязанности президента страны принес присягу народу Казахстана.-0-
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