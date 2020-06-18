18 июня, Нур-Султан /БЕЛТА - ТАСС/. Первый президент Казахстана 79-летний Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, он находится на самоизоляции. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте первого президента Казахстана.

"В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест лидера нации на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно", - говорится в сообщении.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. В стране выявили 15 877 случаев инфицирования коронавирусом, 9 902 человека выздоровели, 100 умерли.-0-