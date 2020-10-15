Нынешние карантинные меры могут сильнее отразиться на состоянии национальных экономик - Захарова

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешние карантинные ограничения, направленные на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, могут еще сильнее отразиться на состоянии национальных экономик. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Дипломат обратила внимание на то, что в большинстве стран наблюдается стремительный рост заражений коронавирусом. "Медицинские учреждения вновь приводятся в боевую готовность, и ужесточаются подходы к карантинным ограничениям", - продолжила она.

"Множатся опасения, что нынешний затяжной карантин может оказаться еще более осязаемым для национальных экономик, которых весенний этап пандемии отправил в глубокий нокдаун рецессии", - указала дипломат.

Мария Захарова обратила внимание на то, что в мире регистрируется дальнейший рост безработицы, падение индексов инвестиционной активности и увеличение банкротств. В этой связи, подчеркнула она, одной из центральных задач, стоящих перед правительствами стран, является адекватное соизмерение степени усилий по обеспечению требуемой медико-санитарной безопасности населения и удержание на плаву ключевого социально-экономического сегмента.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 38,5 млн человек, более 1,09 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 354 163 случая заражения, выздоровели 1 048 097 человек, умерли 23 491.-0-