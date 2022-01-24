NYT: США рассматривают возможность размещения войск в странах Балтии и Восточной Европы

Фото EPA-EFE

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения американский войск, авиации и флота в странах Балтии и Восточной Европы. С таким утверждением выступила американская газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации, сообщает ТАСС. По информации издания, речь может идти о нескольких тысячах военнослужащих. Решение о размещении войск может быть принято в течение недели, уточнили источники. Как сообщает газета, представители Пентагона 22 января представили Джо Байдену несколько вариантов переброски сил США как можно ближе к российским границам. В рамках одного из таких вариантов специалисты оборонного ведомства предлагают направить в страны Восточной Европы от 1 до 5 тыс. военнослужащих с возможным увеличением их численности в случае эскалации напряженности в регионе. 22 января в Украину была доставлена первая партия груза военного назначения, в том числе боеприпасы, общим весом более 90 т. Как сообщили в американском посольстве, в прошлом году США предоставили стране военную помощь на сумму более $650 млн, а с 2014 года Киев на эти цели получил помощь на $2,7 млрд. В воскресенье министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии второй партии вооружений весом более 80 т.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!