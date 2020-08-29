ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля, действовавший 48 лет

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид аль-Нахайян издал указ об отмене экономического бойкота Израиля. Об этом сообщает информационное агентство WAM.

"Указ является частью усилий ОАЭ по расширению дипломатического и торгового сотрудничества с Израилем и представляет собой дорожную карту для начала совместной деятельности, ведущей к двусторонним отношениям путем стимулирования экономического роста и продвижения технологических инноваций", - говорится в сообщении.

Теперь компаниям и индивидуальным предпринимателям в ОАЭ разрешено заключать торговые и финансовые сделки с израильскими компаниями. Также снимается запрет на ввоз, обмен, приобретение и продажу товаров из Израиля.

Закон о бойкоте Израиля действовал в ОАЭ с 1972 года.-0-