ОАЭ подтвердили первый случай заболевания коронавирусом

29 января, Абу-Даби /БЕЛТА - WAM/. Первый случай заболевания новым типом коронавируса зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Министерство здравоохранения и профилактики заболеваний ОАЭ.

"Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в ОАЭ у одного из членов семьи, прибывшей из китайского города Ухань. Состояние здоровья инфицированного стабильное, он находится под медицинским наблюдением. Приняты все необходимые меры предосторожности в соответствии с рекомендациями ВОЗ", - говорится в сообщении.

Новый тип коронавируса выявлен почти во всех регионах Китая, а также в США, Канаде, Франции, Австралии, Японии, Сингапуре, Республике Корея, Малайзии, Вьетнаме и Таиланде. По последним данным, число заболевших в Китае превысило 5,9 тыс. человек, зафиксировано 132 летальных исхода.-0-

Минздрав Японии заявил о первом случае заражения коронавирусом на территории страны На сегодняшний день в Японии выявили семерых зараженных пневмонией нового типа. Шестеро из них прибыли из китайского города Ухань. При этом седьмой человек был заражен уже в самой Японии.

В Германии зарегистрированы уже 4 случая заражения коронавирусом Еще три случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в германской федеральной земле Бавария.

В Гонконге из-за угрозы пневмонии закрыли культурные и спортивные объекты В частности, будет приостановлена работа всех городских музеев, библиотек, концертных залов, спортивных центров, будут отменены развлекательные мероприятия и шоу-программы.