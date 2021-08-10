Обязательную вакцинацию для чиновников вводят в Вашингтоне

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10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вашингтоне вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для чиновников местного уровня. Информация об этом размещена в Twitter мэра Вашингтона Мюриэл Баузер.
"Вакцинация против COVID-19 будет обязательной для всех государственных служащих округа Колумбия, которые работают в агентствах, подотчетных мэру", - написала Мюриэл Баузер.
Сделать прививку необходимо до 19 сентября 2021 года.
Как поясняет телекомпания NBC, причиной для отказа от вакцинации могут служить медицинские показания или религиозные убеждения. Не сделавших прививку чиновников обяжут раз в неделю сдавать тесты на коронавирус.-0-