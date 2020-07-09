Обязательный масочный режим отменяется на улицах Москвы с 13 июля

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве на улицах с 13 июля отменяется обязательный масочный режим. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

Однако обязательный масочный и перчаточный режим сохранится в транспорте, магазинах и других общественных местах города. Остаются в силе и требования соблюдения социального дистанцирования.

Также в Москве без ограничений, введенных ранее из-за коронавируса, с 13 июля смогут заработают парки культуры и отдыха, культурные центры, организации досугового типа. Смогут открыться детские лагеря и детские развлекательные центры.

"Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки и так далее, но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок", - отметил Собянин.

Руководство предприятий и организаций Москвы с 13 июля сможет вернуть сотрудников в офисы. Кроме того, с этого же дня отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений.

"Студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники - сдавать экзамены в очной форме. При этом выбор формы проведения испытаний - в очном или дистанционном варианте - остается за Минобрнауки России и администрациями вузов", - сообщил мэр.

Вместе с тем проведение массовых мероприятий на открытом воздухе в Москве по-прежнему запрещено.-0-