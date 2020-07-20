Объединенные Арабские Эмираты отправили космический зонд на Марс

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объединенные Арабские Эмираты стали первым арабским государством, отправившим космический зонд к Марсу. Ученые и исследователи в ОАЭ надеются, что миссия позволит получить новые знания об этой планете, сообщает японская телерадиокомпания NHK.

Космический зонд Hope (англ. "надежда") начал свое путешествие к Марсу, которое продлится семь месяцев, утром 20 июля. Он был выведен в космос ракетой-носителем H-2A со стартовой площадки в Центре космических исследований Танэгасима (юго-западная часть Японии).

Как сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, цель миссии ОАЭ на Марс - изучить атмосферу, климатические условия и смену времен года. Аппарат должен оставаться на орбите в течение всего марсианского года, продолжительность которого почти вдвое дольше земного. Космический зонд также впервые проведет изучение нижних слоев атмосферы, где формируется марсианская погода, в том числе пылевые бури. Корабль оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение за атмосферой Марса в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

Исследовательский аппарат длиной около 8 м весит примерно 1,5 т. ОАЭ планируют вывести его на орбиту Марса в 2021 году, когда страна будет отмечать 50-летие своего основания. Одна из целей миссии - способствовать снижению зависимости ОАЭ от нефти и переходу к экономике, основанной на знаниях.

До осени текущего года на Марс должны отправиться два других космических аппарата - американский марсоход миссии "Марс-2020" NASA под названием Perseverance (англ. "настойчивость") и китайский марсоход Tianwen 1 (кит. "вопросы к небесам"). Главные цели обеих миссий - выяснить, есть ли жизнь на Марсе, и понять, может ли атмосфера на планете в будущем стать пригодной для колонизации.-0-