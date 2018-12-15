Объединительный собор по созданию в Украине новой церкви проходит в Киеве

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве проходит объединительный собор, в котором принимают участие церковные иерархи, священники и миряне. Такая информация размещена на сайте неканонического Киевского патриарха.

Проведение собора нацелено на создание в Украине поместной православной церкви. Как отмечает ТАСС, речь идет о структуре, которая формально будет иметь статус автокефальной, но возглавлять ее фактически будет Константинопольский патриархат. Планируется рассмотреть два основных вопроса: утвердить устав, а также выбрать предстоятеля новой церкви.

В настоящее время в Украине существуют православная церковь Киевского патриархата, автокефальная православная церковь и украинская православная церковь, которая находится в единстве с Московским патриархатом.-0-