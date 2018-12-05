Объединительный собор УПЦ состоится 15 декабря в Киеве

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает информагентство УНН.

"Собор состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, которая на протяжении веков была центром православной украинской религиозной жизни. Его Святейшество Вселенский патриарх уже проинформировал меня, что подписал соответствующие документы с приглашениями иерархам Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и иерархам УПЦ Московского патриархата", - заявил Петр Порошенко.

Он добавил, что собор должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви в Украине, а также утвердит ее устав и выберет предстоятеля.

Как сообщалось, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине. Томос - указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства. В частности, путем издания Томоса некоторой части "материнской" церкви предоставляется автономия в управлении или автокефалия. Также, согласно документу, Синод удовлетворил просьбу патриарха Филарета и признал главу УПЦ Киевского патриархата каноническим иерархом православной церкви. В каноническом статусе восстановлен и глава Украинской автокефальной православной церкви Макарий.

Украина получила решение о предоставлении Томоса об автокефалии Томос - указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства. В частности, путем издания Томоса некоторой части "материнской" церкви предоставляется автономия в управлении или автокефалия.

Кроме того, Синод Константинополя отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.

После этого Священный синод Русской православной церкви принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.-0-