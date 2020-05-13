Объем мировой торговли из-за пандемии может снизиться на треть

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем мировой торговли, согласно прогнозам экспертов, в результате пандемии может уменьшиться на треть. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии встречи министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает ТАСС.

"Ключевой задачей является преодоление социально-экономических последствий пандемии. Решением этой задачи на национальном уровне занимаются все наши страны. Согласно прогнозам, объем мировой торговли до конца текущего года может снизиться на 13% при оптимистичном сценарии, а при плохом - более чем на 30%", - сказал Сергей Лавров.

По словам министра, под угрозой находятся сложившиеся цепочки поставок, инвестиционные и финансовые обмены. "Все это может привести к ухудшению условий жизни населения. Учитывая масштабы негативных явлений, считаем, что справиться с ними в одиночку никому не удастся, требуются согласованные, скоординированные действия", - подчеркнул Сергей Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что определенные договоренности были достигнуты 26 марта на внеочередном саммите G20 в формате видеоконференции, также прорабатываются меры в рамках других многосторонних региональных форматов. "Считаем, что ШОС не может оставаться в стороне от этих процессов. Было бы неплохо продумать, как максимально эффективно использовать потенциал Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств - членов ШОС до 2035 года", - заявил глава российского МИД.

Министр отметил, что данную программу можно использовать в работе по нейтрализации социально-экономических последствий коронавирусной инфекции. "Имею в виду такие разделы этой программы, которые касаются транспортно-транзитной, инфраструктурной, сельскохозяйственной и других областей. Востребованной видится также задача ускорения перехода на национальные валюты во взаимных расчетах", - добавил Сергей Лавров.-0-