Объем прямых инвестиций Китая в страны инициативы "Один пояс - один путь" превысил $130 млрд

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем прямых инвестиций китайских компаний в экономики стран-участниц инициативы "Один пояс - один путь" за восемь лет превысил $130 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на видеоконференции, посвященной сотрудничеству в рамках инициативы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает ТАСС.

"За последние восемь лет инициатива "Один пояс - один путь" превратилась из наброска в реальность, обеспечила огромные возможности и бонусы странам по всему миру. Совокупный товарооборот Китая со странами-участницами инициативы превысил $9,2 трлн. Прямые инвестиции китайских компаний в страны проекта "Один пояс - один путь" превысили $130 млрд", - указал Ван И. Он также отметил, что за восемь лет инициатива продемонстрировала высокую жизнеспособность и достигла положительных результатов.

Инициативу "Один пояс - один путь" как концепцию предложил в 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов. К ней уже присоединились более 150 стран и международных организаций.-0-