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02 августа 2021, 18:08

Объявлен конкурс фотографий о зимних видах спорта в рамках премий Всемирного медиасаммита

Фото из архива
Фото из архива

2 августа, Пекин /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Международное информационное агентство Синьхуа и World Media Summit Global Awards for Excellence объявили о проведении международного профессионального фотоконкурса Winter Sports Photo (Зимние виды спорта).

Конкурс отражает девиз "Истина, объективность и совершенство" и призван отметить заслуги журналистов, постоянно повышающих свой профессиональный уровень и стремящихся к совершенству, а также к поощрению мировых СМИ к активному и яркому освещению зимних видов спорта и стимулированию участия общественности.

В заявке на участие должны быть представлены фотографии, связанные с темой зимних видов спорта, опубликованные с 1 октября 2009 года по 10 сентября 2021 года. Прием заявок заканчивается 10 сентября. Объявление результатов конкурса состоится в октябре 2021 года.

Конкурс проводится по двум категориям: "Действия" и "Истории". В каждой категории награды распределяются в двух подкатегориях: "Одиночная фотография" и "Серия фотографий".

Категория "Действия"

Одиночная фотография: одно фото, на котором запечатлен момент активности, движения в соревновательных или несоревновательных зимних видах спорта.

Серия фотографий: серия из 3-12 фотографий, фиксирующих моменты активности, движения в соревновательных или несоревновательных зимних видах спорта.

Категория "Истории"

Одиночная фотография: одно фото, документирующее событие в соревновательных или несоревновательных зимних видах спорта.

Серия фотографий: серия из 3-12 фотографий, фиксирующих историю, произошедшую в соревновательных или несоревновательных зимних видах спорта.

В каждой подкатегории будут выданы "Первый приз" и две "Номинации". Жюри выберет одну фотографию из победивших работ как лучшую фотографию мероприятия. Организации-члены президиума WMS выберут фотографии из числа финалистов, не получивших вышеуказанных наград, для специальной награды президиума WMS.

Члены жюри оставляют за собой право отказать в присуждении награды по какой-то из категорий, если все предложенные работы в этой категории не соответствуют их стандартам.

Каждый приз состоит из сертификата и денежного приза. Любая заявка, которая выиграет более одной награды, получит только самый крупный денежный приз из полученных наград.

Лучшее фото: $10 тыс.

Первый приз: $6 тыс.

Номинации: $3 тыс.

Специальная награда президиума WMS: $1 тыс.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе и узнать подробности можно на сайте wms.news.cn-0-

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