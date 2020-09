Объявлен шорт-лист Букеровской премии

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне объявлен шорт-лист номинантов на Букеровскую премию 2020 года. Список из шести претендентов опубликован на официальном сайте премии.

Шорт-лист был обнародован председателем судейской коллегии 2020 года Маргарет Басби во время виртуальной пресс-конференции.

В финал премии вышли такие авторы, как Дайан Кук из США (The New Wilderness - "Новая глухомань"), Авни Доши из США (Burnt Sugar - "Жженый сахар"), Брэндон Тейлор из США (Real Life - "Реальная действительность"), Цици Дангарембга из Зимбабве (This Mournable Body - "Тело для оплакивания"), а также два автора с двойным гражданством - Дуглас Стюарт (Шотландия и США) с романом Shuggie Bain ("Шагги Бейн") и Мааза Менгисте (Эфиопия и США) с произведением The Shadow King ("Король теней").

Букеровская премия 2020 года была открыта для авторов любой национальности, пишущих на английском языке и публикуемых в Великобритании или Ирландии в период с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года. На выход в финал премии претендовали 162 произведения.

Победитель премии будет объявлен 17 ноября в ходе трансляции мероприятия из лондонского концертного зала Roundhouse. Авторы, включенные в короткий список, получают по 2,5 тыс. фунтов стерлингов и издание своей книги в специальном переплете. Победителю вручат еще 50 тыс. фунтов стерлингов. Также обладатель Букеровской премии может рассчитывать на мгновенное международное признание.

Букеровскую премию по литературе за 2019 год разделили канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо.-0-