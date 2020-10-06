Объявлены лауреаты Нобелевской премии - 2020 по физике

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нобелевская премия 2020 года по физике присуждена Роджеру Пенроузу, Райнхарду Генцелю и Андреа Гез, сообщается на официальном сайте премии.

Уточняется, что одна половина премии присуждена английскому физику и математику Роджеру Пенроузу, а другую разделили немецкий ученый-астрофизик Райнхард Генцель и американский ученый-астроном Андреа Гез.

В пресс-релизе на сайте премии говорится, что лауреат Нобелевской премии Роджер Пенроуз изобрел гениальные математические методы для исследования общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Роджер Пенроуз открыл, что образование черных дыр является надежным предсказанием общей теории относительности.

В свою очередь лауреаты премии Райнхард Генцель и Андреа Гез открыли сверхмассивный невидимый объект, который управляет орбитами звезд в центре Млечного Пути.

В 2019 году Нобелевская премия по физике была присуждена Джеймсу Пиблзу, Мишелю Майору и Дидье Кело. Одна половина награды была присуждена Джеймсу Пиблзу за теоретические открытия в области физической космологии, вторая - Мишелю Майору и Дидье Кело - за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа за пределами нашей Солнечной системы. Как отметили в комитете Нобелевской премии, эти открытия навсегда изменили представления человечества о мире.

Нобелевская премия по физике вручается с 1901 года, ее первым лауреатом стал немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген. Всего в период с 1901 по 2019 год были присуждены 113 Нобелевских премий по физике, три из них получили женщины: Мария Склодовская-Кюри (1903 год), Мария Гепперт-Майер (1963 год) и Донна Стрикленд (2018 год). Один человек, американский ученый Джон Бардин, был удостоен Нобелевской премии по физике дважды. Самым юным лауреатом Нобелевской премии по физике за всю историю стал австралиец Уильям Лоуренс Брэгг, он был удостоен престижной награды в 25-летнем возрасте (1915 год). Самый пожилой лауреат - американский физик Артур Эшкин, на момент награждения, ему было 96 лет.

Всего с 1901 по 2019 год Нобелевские премии присуждались 597 раз. Среди награжденных - 53 женщины.

7 октября будет назван обладатель премии в области химии, 8 октября вручат Нобелевскую премию по литературе, 9 октября назовут обладателя Нобелевской премии мира. Лауреата Нобелевской премии по экономике объявят 12 октября.-0-