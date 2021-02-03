Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус"

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны номинанты на премию "Золотой глобус". Оглашение претендентов на победу демонстрировалось на официальном сайте награды, сообщает ТАСС.

Уже известно, что почетной премии имени Сесиля Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа будет удостоена американская актриса, обладательница четырех премий "Оскар" 83-летняя Джейн Фонда. Премия имени Кэрол Бернетт за достижения в области телевидения будет вручена режиссеру, сценаристу и продюсеру, лауреату шести премий Emmy 98-летнему Норману Лиру.

В категории "Лучший драматический фильм" названы фильмы "Отец" режиссера Флориана Зеллера, "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Манк" Дэвида Финчера, "Девушка, подающая надежды" Эмиральд Феннел, "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина.

В категории "Лучший телесериал - комедия или мюзикл" представлены "Великая", "Эмили в Париже", "Бортпроводница", "Шиттс Крик", "Тед Лассо".

Среди номинантов на звание "Лучший режиссер" - Дэвид Финчер ("Манк"), Хлоя Чжао ("Земля кочевников"), Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды"), Реджина Кинг ("Одна ночь в Майами"), Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой").

В категории "Лучший драматический телесериал" названы "Мандалорец", "Корона", "Озарк", "Страна Лавкрафта", "Рэтчед".

Претендентами на "Лучшую комедию или мюзикл" стали "Борат 2" режиссера Джейсона Уолинера, "Гамильтон" Томаса Каила, "Зависнуть в Палм-Спрингс" Макса Барбакова, "Выпускной" Райана Мерфи, "Мьюзик" режиссера и певицы Sia.

В категории "Лучший мини-сериал или телефильм" представлены "Ход королевы", "Нормальные люди", "Голос перемен", "Неортодоксальная", "Отыграть назад".

"Лучшим фильмом на иностранном языке" могут стать "Еще по одной" режиссера Томаса Винтенберга, "Ла Йорона" Хайро Бустаманте, "Вся жизнь впереди" Эдоардо Понти, "Минари" Ли Айзека Чуна, "Мы" Джордана Пила.

За "Лучшую мужскую роль в драматическом фильме" сражаются Энтони Хопкинс ("Отец"), Риз Ахмед ("Звук металла"), Гари Олдман ("Манк"), Тахар Рахим ("Мавританец"), Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза").

Претендентками в категории "Лучшая женская роль в драматическом фильме" стали Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников"), Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"), Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей"), Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды"), Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза").

В номинации "Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле" названы Саша Барон Коэн ("Борат 2"), Джеймс Корден ("Выпускной"), Лин-Мануэль Миранда ("Гамильтон"), Энди Сэмберг ("Зависнуть в Палм-Спрингс"), Дев Патель ("История Дэвида Копперфилда").

В номинации "Лучшая женская роль в комедии или мюзикле" представлены Мария Бакалова ("Борат 2"), Мишель Пфайффер ("Уйти не прощаясь"), Кейт Хадсон ("Мьюзик"), Розамунд Пайк ("Аферистка"), Аня Тейлор-Джой ("Эмма").

78-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2020 год состоится 28 февраля. На фоне пандемии нового коронавируса она пройдет в режиме видеотрансляции, которая будет вестись одновременно из банкетного зала Rainbow Room в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке и из отеля Beverly Hilton в Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

Премия "Золотой глобус" была учреждена восемью иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944-го. До 1958 года церемонию вели члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют 93 члена Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде.-0-