Обладатель 5 премий Grammy Би Джей Томас ушел из жизни в возрасте 78 лет

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский исполнитель в жанрах поп и кантри Би Джей Томас умер 29 мая в Техасе на 79-м году жизни. Об этом говорится на официальной странице певца в Twitter.

Причиной смерти исполнителя, знакомого слушателям по композиции Raindrops Keep Fallin' on my Head ("Капли дождя падают на мою голову"), стал рак легких, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Variety. За свою творческую карьеру Би Джей Томас получил пять премий Grammy, в мире было продано более 70 млн копий его альбомов, его песни неоднократно возглавляли хит-парады в США.

Мелодию песни Raindrops Keep Fallin' on my Head напевает героиня Людмилы Гурченко в фильме Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих" (1982).-0-