Обломки американского самолета обнаружили в Северном море

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обломки истребителя ВВС США F-15, который 15 июня потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета, обнаружили у берегов Англии в Северном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное авиабазой Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит в графстве Саффолк.

Самолет упал рядом с мысом Фламборо-Хед на севере страны. Вылетел самолет с авиабазы Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит в графстве Саффолк, которая используется и ВВС США.

По информации телеканала Sky News, в развернутой поисково-спасательной операции были задействованы четыре самолета. Тело пилота нашли в Северном море у берегов Англии.

"Пилот упавшего F-15С Eagle из 48-го истребительного авиаполка ВВС США обнаружен, его смерть подтверждена", - говорится в сообщении, распространенном в Twitter. Как уточняется, имя пилота не будет названо, пока его семья не будет проинформирована о случившемся. О причинах крушения пока не сообщается.-0-