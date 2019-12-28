Обмен пленными планируется 29 декабря - Зеленский

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными может состояться 29 декабря, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

"Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока не полностью завершена верификация всех людей", - отметил Владимир Зеленский во время общения со СМИ в Ивано-Франковской области.

Как сообщалось, 9 декабря в Париже прошла встреча лидеров "нормандской четверки" - глав Германии, России, Украины и Франции. Тогда была достигнута договоренность об обмене пленными в Донбассе по формуле "всех на всех" до 31 декабря текущего года.-0-