Обнародован новый состав правительства Франции

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жан-Ив Ле Дриан переназначен на пост министра иностранных дел в новом правительстве Франции. Об этом сообщает 6 июня ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Елисейского дворца Алекси Колера.

Пост министра вооруженных сил в кабинете сохранила Флоранс Парли, возглавлявшая военное ведомство последние три года.

Новым главой МВД назначен Жеральд Дарманен, который ранее занимал пост министра государственного действия и госфинансов.

Брюно Ле Мэр остался на посту министра экономики и финансов. Министром культуры вместо Франка Риестера назначена Розлин Башло, входившая в состав правительства в период президентства Николя Саркози, а в последнее время работавшая на телевидении.

Министром экологического перехода назначена глава парламентской комиссии по устойчивому развитию Барбара Помпили. Элизабет Борн, работавшая на этой должности, стала министром труда.

Новым министром юстиции вместо Николь Белубе назначен адвокат Эрик Дюпон-Моретти. Он никогда ранее не занимал министерские посты в правительстве.

Министр юстиции во Франции традиционно является одним из старших членов кабинета. Всего в кабинете премьер-министра Жана Кастекса, 16 министров и 14 вице-министров.

Переформирование правительства Франции произошло в связи с уходом в отставку прежнего премьер-министра Эдуара Филиппа.-0-