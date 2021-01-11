Обнародован текст резолюции об импичменте Трампа

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей США обнародовала текст резолюции об импичменте действующего президента США республиканца Дональда Трампа, состоящей из одной статьи обвинения - подстрекательство к мятежу. Документ опубликовал на своем сайте телеканал CNN, сообщает ТАСС.

По мнению авторов инициативы, которая должна быть внесена на рассмотрение нижней палаты американского законодательного органа от имени демократа Дэвида Сисилини от штата Род-Айленд, Дональд Трамп своим поведением в день беспорядков у здания Конгресса США "продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и Конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту". В целом текст резолюции значительно не отличается от первоначальной версии, которая была подготовлена Дэвидом Сисилини на прошлой неделе.

В США 3 ноября 2020 года состоялись всеобщие выборы. 14 декабря 2020-го коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства.

Заседание Конгресса США 6 января было приостановлено в связи с тем, что сторонники Дональда Трампа пытались штурмовать здание законодательного органа, в итоге им удалось попасть внутрь. Законодатели были эвакуированы, но позже вернулись. Заседание было возобновлено.-0-