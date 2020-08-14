14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обнародованы первые результаты тестов спутникового интернета Starlink от SpaceX, сообщает ресурс Naked Science.

Скорость скачивания в бета-версии "интернета от Илона Маска" колебалась от 35,5 до 60,2 Мбит/мс.

Фото naked-science.ru

SpaceX развивает проект Starlink с конца 2014 года. Тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом. На прошлой неделе SpaceX отправила на орбиту еще 57 интернет-спутников Starlink, увеличив орбитальную группировку до 600 штук.

По словам представителей SpaceX, после полноценного запуска системы Starlink она будет обеспечивать скорость скачивания данных до 1 Гб/с при задержках не более 35 мс.-0-