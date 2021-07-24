Обнаружена новая мутация коронавируса

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24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) нашли новый штамм коронавируса у британцев. Об этом пишет РИА Новости.
Сейчас врачи из PHE проводят лабораторные анализы этого варианта SARS-CoV-2, чтобы лучше понять влияние мутации на поведение вируса.
Медики пока точно не знают, снижает ли штамм B.1.621. эффективность вакцин.
В мире на данный момент наиболее распространена "дельта" мутация коронавируса. Ее уже идентифицировали почти во всех европейских странах. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что она будет доминировать на планете в ближайшие месяцы и вытеснять циркуляцию других вариантов, если не появится более конкурентоспособный вирус.