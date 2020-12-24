Обнаруженная в Великобритании новая разновидность коронавируса впервые была выявлена в ЮАР в октябре

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая разновидность коронавируса из ЮАР, обнаруженная врачами в Великобритании, впервые была выявлена в республике в начале октября. Об этом говорится в распространенном заявлении Службы общественного здравоохранения Англии (PHE), сообщает ТАСС.

"Новый вариант под названием B1.351 (также известный как 501Y.V2) был впервые выявлен в образцах, взятых в Бухте Нельсона Манделы (городском округе в Восточно-Капской провинции в ЮАР) в начале октября. Молекулярные данные показывают, что он мог циркулировать с конца августа", - отмечается в сообщении.

Врачи подчеркнули, что в настоящий момент нет доказательств того, что новый вариант коронавируса приводит к более тяжелой форме заболевания или что против него будут неэффективны уже разработанные вакцины. В заявлении указывается, что вирусологи в ЮАР также занимаются исследованием этого штамма.

23 декабря британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сообщил, что еще один новый штамм коронавируса обнаружен на территории Великобритании. "Мы выявили два случая еще одной новой разновидности коронавируса в Великобритании. В обоих случаях речь идет о людях, которые в последние несколько недель приехали из ЮАР", - отметил он.

По словам министра, новый вариант быстрее передается и, вероятно, сильнее мутирует, чем ранее известные штаммы. Мэтт Хэнкок добавил, что теперь жители Соединенного Королевства, вернувшиеся недавно из ЮАР, должны будут провести в самоизоляции 10 дней. Министерство транспорта Великобритании уже проинформировало об отмене с 24 декабря всех прямых авиарейсов, следующих из ЮАР в Англию.

В Великобритании второй день подряд фиксируется максимальный суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом: в среду в стране зарегистрировали 39,2 тыс. инфицированных. За последние семь дней количество регистрируемых в Великобритании случаев выросло примерно на 60% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.-0-