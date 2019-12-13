Обнаружено тело второго погибшего при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов"

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске выросло до двух, сообщает ТАСС.

Представители Северного флота России подтвердили эту информацию и отметили, что вторым погибшим оказался военнослужащий. Ранее сообщалось об одном погибшем и 12 пострадавших.

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что пожар на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" был полностью потушен около 8.00 по московскому времени. Поисковая операция на судне завершилась. Сейчас, по данным пресс-службы Северного флота, на крейсере продолжается осушение внутрикорабельных помещений аварийного отсека.

Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов", находящемся на судоремонтном заводе в Мурманске, возник утром 12 декабря. По информации экстренных служб, возгорание произошло во время ремонтных работ в первом энергоотсеке. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.-0-