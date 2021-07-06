Обнаружены обломки самолета Ан-26 на Камчатке, выживших нет

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обломки пассажирского самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке, обнаружены. По предварительным данным, выживших при крушении нет, сообщает ТАСС.

"Да, нашли обломки самолета. Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация. На место полетит самолет с утра, вертолет начнет работать", - сказал гендиректор компании "Камчатское авиапредприятие" Алексей Храбров.

По информации МЧС, обломки обнаружили в 3,8 км от аэропорта.

Ранее об обнаружении обломков самолета ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "Обломки самолета обнаружены неподалеку от поселка Палана. Перед падением он столкнулся с сопкой, что привело к разрушению самолета", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по его данным, выживших при крушении самолет нет.

Пассажирский самолет Ан-26 выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. По предварительным данным, на борту находились 23 человека и шесть членов экипажа.-0-

Фото МЧС России

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