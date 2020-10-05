Обнаружены тела пяти погибших при сходе оползня в Аджарии

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили тела пяти человек, пропавших без вести после схода оползня в Хелвачаурском муниципалитете Аджарии (Грузия). Об этом сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.

Ранее сообщалось, что из-за ливневых дождей вечером 1 октября в Хелвачаури вышли из берегов небольшие речки, активизировались селевые процессы. В одном из сел оползень унес дом, также в реку упала машина с людьми. Спасатели продолжают поиски 61-летнего мужчины, пропавшего при сходе оползня. Его машину унесла разбушевавшаяся река Меджинисцкали. Спасателям удалось найти автомобиль, но водителя в нем не оказалось.

Для устранения последствий стихии, которая обрушилась на Аджарию, в регион отправили дополнительные группы спасателей и техники из Самегрело, Имерети и Тбилиси. Параллельно в регионе подсчитывают ущерб.-0-