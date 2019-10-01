Обрушение моста на Тайване смогли запечатлеть на видео. Есть пострадавшие

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арочный мост упал в реку в уезде Илань на востоке страны, сообщает Daily Mail .

Инцидент произошел в тот момент, когда по мосту проезжала автоцистерна. Конструкция моста не выдержала и обрушилась прямо в воду и на лодки с рыбаками, которые находились возле причала.

По предварительным данным, пострадали 14 человек, однако, не исключено, что количество раненых может увеличиться. На месте происшествия работают спасатели. Катастрофу смогли записать камеры наружного видеонаблюдения.

Пока неизвестно, что стало причиной обрушения. По предварительным данным, мост разрушился из-за тайфуна "Митаг", который прошел в уезде Илань несколькими часами ранее и повредил арочную переправу. В свою очередь, местные власти не делают поспешных выводов и проводят расследование. -0-