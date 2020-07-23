Общее число зараженных COVID-19 в России превысило 795 тыс.

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в России составило 5 848, общее число заразившихся достигло 795 038. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно информации штаба, за сутки в России выздоровели после COVID-19 8 277 пациентов, всего вылечились 580 330 человек.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 увеличилось за сутки на 147, всего умерли 12 892 зараженных. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,62% от всех заразившихся COVID-19 в России.

По данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире составляет 15,247 млн, с момента вспышки скончались 625 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (3,987 млн), на втором месте Бразилия (2,227 млн), на третьем - Индия (1,192 млн).-0-