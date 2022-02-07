Общенациональная забастовка автоперевозчиков проходит в Молдове

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молдове приостановлена работа общественного транспорта на три дня из-за общенациональной забастовки автоперевозчиков. Причиной послужил отказ властей повысить тарифы, сообщает информационный портал Point.md.
"Регулярные национальные рейсы будут приостановлены 7, 8 и 9 февраля 2022 года. К работе перевозчики приступят 10 февраля", - объявили в Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков (АРОТА).
Транспортники недовольны отказом Министерства инфраструктуры и регионального развития пересчитать тарифы на пассажирские перевозки после неоднократного увеличения цен на топливо.
Как пишет ТАСС, APOTA обвинила Кабмин в некомпетентности и нежелании договариваться о тарифах, которые не покрывают расходы транспортников из-за постоянного роста цен на топливо и другие услуги. Работники отрасли отмечают также проблемы изношенности автопарка, нехватки кадров - за время пандемии многие регулярные рейсы были отменены из-за нерентабельности, уволились более тысячи водителей.
Курирующий отрасль вице-премьер Молдовы Андрей Спыну обвинил транспортников в шантаже. Он назвал протест провокацией и посоветовал транспортникам вместо того, чтобы бастовать, обновить парк автобусов, поднять качество услуг и выдавать билеты пассажирам.-0-