Общество Красного Креста Китая выделит $1 млн Индии для борьбы с коронавирусом

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общество Красного Креста КНР приняло решение выделить $1 млн Индийскому обществу Красного Креста в качестве помощи в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом пишет газета Global Times со ссылкой на посла КНР в Индии Сунь Вэйдуна, сообщает ТАСС.

Как сообщает издание, средства будут выделены "через Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца".

Как ранее сообщил Сунь Вэйдун, первая партия гуманитарной помощи от Китая уже прибыла в Индию. В ее состав вошли 100 концентраторов кислорода, 40 аппаратов искусственной вентиляции легких и другие противоэпидемические средства.

30 апреля председатель КНР Си Цзиньпин направил индийскому премьер-министру Нарендре Моди телеграмму, пообещав Нью-Дели усилить поддержку в борьбе с эпидемией. 1 мая министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром пообещал ускорить поставки китайской медицинской продукции, необходимой для борьбы с пандемией в Индии.

Согласно информации Министерства здравоохранения и поддержки семьи Индии, число заразившихся коронавирусом в этой стране превысило 22 млн.-0-