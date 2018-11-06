ОБСЕ призывает подписантов минских соглашений обеспечить безопасность персонала и имущества СММ

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик призвал подписантов минских соглашений обеспечить безопасность персонала и имущества специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом он заявил журналистам по итогам заседания ТКГ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Мартин Сайдик отметил, что 27 октября в зоне конфликта был утерян беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия. "В связи с этим инцидентом я еще раз настоятельно призываю подписантов минских соглашений принять все необходимые меры по обеспечению безопасности персонала и имущества СММ и созданию условий для беспрепятственной деятельности миссии согласно ее мандату", - сказал он.

Спецпредставитель подчеркнул, что СММ в Украине - это самая масштабная и дорогостоящая миссия в истории ОБСЕ. Она финансируется налогоплательщиками всех стран - участниц организации.

Нынешнюю ситуацию в зоне конфликта на востоке Украины назвать спокойной, к сожалению, нельзя, добавил Мартин Сайдик. Наблюдается относительно высокий уровень нарушения режима прекращения огня. Он настоятельно призвал все стороны не допускать такого развития и проявить строгую сдержанность. Общая ситуация с безопасностью в зоне конфликта вновь стала главной темой обсуждения ТКГ и ее рабочей группы по безопасности.

В центре внимания экономической рабочей группы было водоснабжение в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса". Гуманитарная рабочая группа продолжила обсуждение темы обмена удерживаемыми и условий пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска. Политическая же подгруппа среди прочего продолжила свою работу по имплементации формулы Штайнмайера.

Следующая встреча в Минске пройдет 22 ноября.-0-