Обсерватория США зафиксировала рекордную концентрацию углекислого газа в атмосфере Земли

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская атмосферная обсерватория на склоне вулкана Мауна-Лоа на Гавайских островах впервые за всю историю измерений зафиксировала концентрацию углекислого газа в атмосфере Земли, превышающую отметку в 421 часть на миллион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

3 апреля средний дневной показатель составил 421,21 части на миллион - впервые в мировой истории эта цифра оказалась настолько высокой, ранее она никогда не превышала 420 частей на миллион. Как подчеркивает газета, этот рекорд является лишь единичным измерением, при этом показатели концентрации углекислого газа в это время года и так обычно приближаются к пиковым. Тем не менее за последние два месяца станция постоянно фиксирует показатели, превышающие 417 частей на миллион, и среднегодовой показатель в итоге может оказаться выше 416 частей на миллион.

За концентрацией углекислого газа в атмосфере Земли ежедневно, начиная с конца 1950-х годов, следит Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. Этот показатель отслеживает атмосферная станция на склоне вулкана Мауна-Лоа.

За последние 800 тыс. лет до начала индустриальной эпохи уровень углекислого газа в атмосфере Земли не превышал 280 частей на миллион. В 2016 году он достиг значения в 403,3 части на миллион, а 11 мая 2019 года точка на этом графике впервые в истории Земли оказалась выше отметки в 415 частей на миллион. В последний раз концентрация углекислого газа достигала 415 частей на миллион около 4,5 млн лет назад. Глобальная температура тогда была выше нынешней на 3-4 градуса, а на полюсах - на 10 градусов. Выше был и уровень моря - на 5-40 м.-0-