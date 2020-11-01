Обстрелян офис главы афганской провинции Кундуз – пострадали шесть человек

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько человек ранены при разрыве минометного снаряда на территории штаб-квартиры губернатора афганской провинции Кундуз на севере страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на афганский телеканал Tolo News.

Сообщается, что мина разорвалась на спортивной площадке у здания офиса губернатора. В этот момент на ней находились сотрудники охраны и служащие штаб-квартиры. В результате взрыва ранения получили три бойца сил безопасности и три государственных служащих.

По убеждению представителя губернатора, атака была проведена сторонниками радикального движения "Талибан".-0-