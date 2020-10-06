Пострадавшие мирные жители и разрушения – ситуация в Нагорном Карабахе остается тяжелой

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нагорный Карабах продолжает находиться под ударом. С момента эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном количество жертв растет с двух сторон, а призывы мирового сообщества прекратить огонь и начать переговоры пока не дают результатов. Оперативная обстановка обостряется с каждым днем: столкновения на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе уносят жизни как военных, так и мирных жителей. Стороны продолжают наносить удары с применением артиллерии, тяжелой техники и ракетных комплексов. В зонах бедствия разрушены дома, административные здания, магазины, а счет пострадавшим в результате боевых действий идет на сотни.

ООН: более 40 мирных жителей погибли за время конфликта в Нагорном Карабахе "С начала столкновений до настоящего момента, по сообщениям, погибли более 40 мирных жителей, более 200 граждан с обеих сторон получили ранения", - проинформировали в организации и призвали обе стороны соблюдать международное гуманитарное право.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.

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Россия, Франция и США призывают стороны карабахского конфликта прекратить огонь

"Ссылаясь на заявление лидеров трех стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября, министры вновь призывают стороны конфликта к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня", - говорится в заявлении. Министры также отметили, что решительно осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне нагорнокарабахского конфликта и за ее пределами. Читать далее

НАТО обеспокоена ситуацией в Карабахе и призывает стороны к переговорам "Мы очень внимательно следим за ситуацией в Карабахе. Стороны конфликта должны прекратить огонь немедленно. Нужно приложить все усилия для того, чтобы прийти путем переговоров к мирному решению", - отметил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Фото АзерТАдж

Фото АРМЕНПРЕСС

Фото АзерТАдж

Международный Красный Крест осудил обстрелы жилых районов в Нагорном Карабахе В распространенном в Женеве заявлении говорится, что использование оружия взрывного действия в жилых районах может представлять собой нарушение гуманитарного права

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