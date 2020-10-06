Пострадавшие мирные жители и разрушения – ситуация в Нагорном Карабахе остается тяжелой

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нагорный Карабах продолжает находиться под ударом. С момента эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном количество жертв растет с двух сторон, а призывы мирового сообщества прекратить огонь и начать переговоры пока не дают результатов. Оперативная обстановка обостряется с каждым днем: столкновения на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе уносят жизни как военных, так и мирных жителей. Стороны продолжают наносить удары с применением артиллерии, тяжелой техники и ракетных комплексов. В зонах бедствия разрушены дома, административные здания, магазины, а счет пострадавшим в результате боевых действий идет на сотни.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.
Россия, Франция и США призывают стороны карабахского конфликта прекратить огонь
"Ссылаясь на заявление лидеров трех стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября, министры вновь призывают стороны конфликта к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня", - говорится в заявлении. Министры также отметили, что решительно осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне нагорнокарабахского конфликта и за ее пределами. Читать далее