Обстрелы в Нагорном Карабахе: градус напряженности пока не снижается

8 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта остается тяжелой. В результате противостояния между Арменией и Азербайджаном инфраструктура населенных пунктов находится под серьезным ударом, а количество пострадавших растет. Гибнут военные и мирные жители, разрушены дома, магазины, но стороны продолжают задействовать артиллерию, тяжелую технику и ракетные комплексы. Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе под пристальным вниманием мирового сообщества. Главы международных организаций, главы государств, политики и общественные деятели продолжают призывать Армению и Азербайджан прекратить огонь и начать диалог.
Обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.