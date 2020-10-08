Обстрелы в Нагорном Карабахе: градус напряженности пока не снижается

8 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта остается тяжелой. В результате противостояния между Арменией и Азербайджаном инфраструктура населенных пунктов находится под серьезным ударом, а количество пострадавших растет. Гибнут военные и мирные жители, разрушены дома, магазины, но стороны продолжают задействовать артиллерию, тяжелую технику и ракетные комплексы. Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе под пристальным вниманием мирового сообщества. Главы международных организаций, главы государств, политики и общественные деятели продолжают призывать Армению и Азербайджан прекратить огонь и начать диалог.

Обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.

Фото АзерТАдж

Под ударом – Нагорный Карабах остается зоной бедствия для мирных жителей Мировое сообщество призывает участников военных действий сложить оружие и сесть за стол переговоров, тем временем гражданское население и инфраструктура по-прежнему остаются под ударом.

Фото АРМЕНПРЕСС

Фото АзерТАдж

Путин назвал огромной трагедией события в Нагорном Карабахе Владимир Путин также отметил, что многие граждане России поддерживают тесные дружеские и даже родственные отношения с Арменией и Азербайджаном. "И Азербайджан, и Армения, Нагорный Карабах - это все территории, на которых проживают не чужие нам люди.