Обвал на золотом руднике в Зимбабве: под завалами 40 человек

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Зимбабве в результате обвала на золотодобывающем руднике около 40 человек оказались под завалами, сообщает издание Capital.

Рудник находится в 70 км к северу от столицы страны Хараре. Известно, что шахта давно заброшена, люди работали на ней нелегально.

Из-под завалов удалось освободить шестерых горняков, все они несовершеннолетние. Точное количество людей, работавших в шахте, пока неизвестно.

Добыча полезных ископаемых является основным источником дохода для Зимбабве. Доля золота в экспорте составляет 60%.-0-