Обвал произошел в пещере в Северном Китае – три человека погибли

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли и один получил травмы в результате обвала при рытье погреба пещерного типа для хранения овощей в провинции Шаньси (Северный Китай). Об этом сообщает Синьхуа.

Инцидент произошел в деревне Сяован уезда Пинъяо, в результате 4 из 5 человек оказались погребены под завалами.

По сообщению местных властей, причиной ЧП стало отсутствие надежных опорных конструкций в помещении, где почва стала рыхлой из-за непрекращающихся проливных дождей.-0-