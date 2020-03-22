Очередная контактная группа по Донбассу пройдет в видеоформате

22 марта, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по урегулированию на востоке Украины пройдет в формате видеоконференции из-за нового коронавируса. Об этом сообщил сегодня в своем Telegram-канале представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник.

"Заседание контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе пройдет в формате видеоконференции, - написал он. - Заседания рабочих групп по графику будут проводить с понедельника по среду. Итоги заседаний будут подведены на контактной группе, которая запланирована на четверг".

Ранее представитель Киева в политической подгруппе, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Алексей Резников также сообщил, что заседание контактной группы, запланированное на 25 марта, может состояться в режиме видеоконференции из-за нового коронавируса.

В ходе предыдущей встречи контактной группы 11 марта была предварительно достигнута договоренность о создании некоего нового механизма урегулирования - консультативного совета, который станет "диалоговой площадкой с участием стран "нормандского формата" и сторон конфликта". Ожидается, что решение о создании этого совета могут подтвердить на заседании контактной группы 25 марта. В Донецкой и Луганской народных республиках это решение расценили как согласие Киева на прямой диалог.-0-