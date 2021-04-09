Очередная ночь погромов в Белфасте: полиция применила водометы

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Северной Ирландии Белфасте прошла очередная ночь погромов и беспорядков, сообщает ВВС.

Молодые люди забросали полицейских камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью. Стражи правопорядка в ответ применили водометы.

В полиции отмечают, что такие масштабные беспорядки не наблюдались в Северной Ирландии много лет.

Акты насилия в Белфасте уже осудили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ряд британских политиков, партий и общественных организаций. "Насилием ничего не добиться. Оно приносит страх и беспокойство местным жителям, которые заслуживают гораздо большего. Это нужно прекратить", - заявила министр юстиции Северной Ирландии Наоми Лонг.

Фото PA Media

Волнения в Белфасте не утихают с прошлой недели. По версии сил безопасности, к беспорядкам причастны склонные к насилию группировки, лояльные к протестантской общине и замешанные в торговле наркотиками. Поводом послужило решение прокуратуры не привлекать к ответственности ряд высокопоставленных политиков из католической проирландской партии Sinn Fein, которые в условиях коронавирусных ограничений посетили похороны бывшего участника Ирландской республиканской армии, боровшегося за отделение региона от Соединенного королевства. Кроме того, часть протестантской общины недовольна особым статусом Северной Ирландии после выхода Великобритании из состава Евросоюза.

С начала беспорядков уже пострадали более 50 полицейских. Полиция призвала жителей воздержаться от посещения нескольких районов Белфаста.-0-